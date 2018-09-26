أمين المدينة المنورة: زيارة خادم الحرمين تؤكد التلاحم الكبير بين القيادة والشعب

قال المهندس محمد بن عبدالهادي العمري أمين منطقة المدينة المنورة، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة، تأتي تأكيدا للتلاحم الكبير بين قيادة السعودية وشعبها في جميع أرجاء البلاد.
وعبر العمري عن بالغ سعادته بزيارة الملك، والتي تعبر عن اهتمام القيادة بمدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حيث تعكس حرص القيادة واهتمامها المتواصل بتلمس حاجات الوطن والمواطنين وتفقد أحوالهم عن كثب.
وأضاف أن المنطقة يعمها الخير بقدوم رجل الخير العزم والحزم، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حمل هموم وطنه وأمته وسخر نفسه ووقته وجهده لخدمتهم، حيث تشهد المدينة المنورة العديد من المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة التحول الوطني 2020 و رؤية المملكة 2030 كتوسعة المسجد النبوي الشريف والعناصر المرتبطة به وتطوير المنطقة المركزية والمساجد التاريخية والعديد من المشروعات المنجزة أو التي قيد الإنجاز.
وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة، أن هذ الزيارة ستكون حافزا للجميع، لمضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في شتى المجالات والخدمات، ولا سيما الخدمات البلدية وحجم مشروعات البنى التحتية والخدمية والاستثمارية وهي انعكاس لهذه المسيرة العطرة، ومواصلة التنمية تحقيقا لأهداف القيادة الرشيدة للاهتمام بالمواطن ورفاهيته.
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