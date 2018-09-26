أداء سلبي للدولار أمام معظم العملات

طغت السلبية على أداء الدولار الأمريكي أمام 20 عملة، وذلك خلال الفترة الممتدة من السادس من شهر سبتمبر حتى 25 من الشهر نفسه (جلسة الأمس) أي خلال 19 يوما، إذ تراجع أمام 14 عملة مقابل ارتفاعه أمام 6 عملات.

ووفقا لرصد لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، فقد سجلت 14 عملة ارتفاعا أمام الدولار بنسبة راوحت ما بين 3.89 في المائة و0.27 في المائة.

وتصدر المشهد الروبل الروسي، تراجع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 3.89 في المائة من 68.35 روبل إلى 65.69 روبل خلال تداولات أمس، وذلك عند كتابة التقرير الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.

أما الكرونة السويدية فقد تراجع الدولار أمامها بنسبة 3.41 في المائة، والزلوتي البولندي بنسبة 1.87 في المائة، والدولار الكندي بنسبة 1.7 في المائة.

تلاهم عملة الجنيه الاسترليني، حيث تراجع الدولار أمامه بنسبة 1.66 في المائة، ثم البيزو المكسيكي بنسبة 1.64 في المائة، و الريال البرازيلي بنسبة 1.25 في المائة.

كما تراجعت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنسبة 1.12 في المائة، ومقابل البات التايلندي بنسبة 1.07 في المائة، والدولار الأسترالي بنسبة 0.76 في المائة.

أما البيزو الأرجنتيني فقد تراجع الدولار أمامها بنسبة 0.32 في المائة، والفرنك السويسري بنسبة 0.29 في المائة، والدولار التايواني بنسبة 0.28 في المائة، والوون الكوري بنسبة 0.27 في المائة. في المقابل، جاء الين عملة اليابان أضعف العملات أمام الدولار، إذ ارتفع الدولار أمامها بنسبة 1.44 في المائة من 111.3 ين ياباني من تداولات السادس من شهر سبتمبر إلى 112.9 ين ياباني أمس. تلا عملة اليابان، الروبية الهندية الذي ارتفع الدولار أمامها بنسبة 1.07 في المائة من 71.94 روبية إلى 72.71 روبية، واليوان الصيني الذي ارتفع مقابله الدولار بنسبة 0.64 في المائة من 6.83 يوان إلى 6.88 يوان صيني، ثم الروبية الإندونيسية بنسبة 0.17 في المائة من 14885.5 روبية إلى 14911.5 روبية. وفيما يتعلق بالدونغ الفيتنامي، إذ ارتفع الدولار أمامه بنسبة 0.13 في المائة، وأخيرا الجنيه المصري الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 0.11 في المائة من 17.91 جنيه مصري إلى 17.93 جنيه مصري. يذكر أن الأسواق والمستثمرين يترقبون اليوم الأربعاء صدور قرارات الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

*وحدة التقارير الاقتصادية