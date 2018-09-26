«نمو» تتراجع للجلسة الثانية .. وقيم التداول تهبط 53 %

تراجعت السوق الموازية "نمو"، للجلسة الثانية على التوالي، لتغلق عند 2569 نقطة فاقدة 16 نقطة بنسبة 0.6 في المائة.
وانخفضت قيم التداول 53 في المائة بنحو 925 ألف ريال لتصل إلى 818 ألف ريال بمعدل 8.7 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 41 في المائة بنحو 44 ألف سهم لتصل إلى 63 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.38 في المائة. أما الصفقات، فقد انخفضت 31 في المائة بنحو 43 صفقة لتصل إلى 94 صفقة.
وارتفع سهم "بحر العرب" وحيدا بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 9.90 ريال، مقابل تراجع سهمَي "الكثيري" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 26.55 ريال، و"ثوب الأصيل" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 25.20 ريال. واستقرت بقية الأسهم.
وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 442 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 244 ألف ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 52 ألف ريال.
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