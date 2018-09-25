ألمانيا: السعودية تلعب دورا حيويا في المنطقة.. والجبير: أدعوكم لزيارة الرياض

رحبت المملكة العربية السعودية بتصريح وزير الخارجية الألماني وما ابداه من رغبه في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة والمانيا في مختلف المجالات. وتؤكد المملكة على عمق العلاقات الاستراتيجية مع جمهورية المانيا الاتحادية كونها علاقة تاريخية وهامة لكلا البلدين. ان المملكة والمانيا دولتان لهما دور مهم في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقه والعالم، بالاضافة الى دورهما الرئيسي في الاقتصاد العالمي. ووجه وزير الخارجية عادل الجبير دعوة الى نظيره الألماني لزيارة المملكة في أقرب فرصة للبدء بمرحلة جديدة من التعاون الوثيق على كافة الاصعدة بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين.
محليات
- أمر ملكي بترقية 527 عضوا في النيابة العامة بمختلف المراتب
- اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه السعودية
- كفاءة الطاقة: أجهزة التكييف تستحوذ على 70% من استهلاك فاتورة الكهرباء
- "عربسات" لـ "فيفا": تحقيقاتنا أثبتت زيف ادعاءات "بي إن سبورت".. ونطالب باعتذار علني
- "كاوست" تجري بحثا جديدا حول توليد الكهرباء عن طريق التوربينات
- خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين 120 قاضيا بوزارة العدل
- 21.5 ألف قضية أمام المحاكم لمطالبات مالية عقارية خلال 10 أشهر
- إغلاق مصنع "الخليج العذبة" للمياه في الرياض لمخالفته المواصفات القياسية الخليجية
- كفاءة الطاقة: كلما زاد عدد النجوم في "بطاقة كفاءة الطاقة" زادت كفاءة الجهاز وقل استهلاكه للكهرباء
- "الهيئة العامة للعقار" توقع مذكرة تفاهم مع "البريد السعودي" لتبادل البيانات الجيومكانية
أضف تعليق