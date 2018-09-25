ألمانيا: السعودية تلعب دورا حيويا في المنطقة.. والجبير: أدعوكم لزيارة الرياض

رحبت المملكة العربية السعودية بتصريح وزير الخارجية الألماني وما ابداه من رغبه في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة والمانيا في مختلف المجالات. وتؤكد المملكة على عمق العلاقات الاستراتيجية مع جمهورية المانيا الاتحادية كونها علاقة تاريخية وهامة لكلا البلدين. ان المملكة والمانيا دولتان لهما دور مهم في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقه والعالم، بالاضافة الى دورهما الرئيسي في الاقتصاد العالمي. ووجه وزير الخارجية عادل الجبير دعوة الى نظيره الألماني لزيارة المملكة في أقرب فرصة للبدء بمرحلة جديدة من التعاون الوثيق على كافة الاصعدة بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين.