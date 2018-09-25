إغلاق 540 محلا تجاريا مخالفا بمنافذ البيع في 4 أنشطة

أغلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 540 محلا تجاريا مخالفا في منافذ بيع أربعة أنشطة بدأ تطبيق قرار توطينها مطلع العام الهجري الحالي.

وشملت هذه الأنشطة، محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية.

ووفقا لبيانات حصلت "الاقتصادية" عليها، تصدرت محال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، في عدد المحال المغلقة بنحو 249 محلا، تلتها محال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز بنحو 121 محلا، ثم محال الأواني المنزلية بـ 114 وأخيرا محال السيارات والدراجات النارية بنحو 56 محلا.

ونفذت الوزارة نحو 4084 جولة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، وأسفرت الجولات التفتيشية، عن ضبط 300 مخالفة للأنشطة الأربعة المطبق توطينها، في حين بلغ عدد المنشآت الملتزمة بالتوطين 3093 منشأه.

وجاء قرار توطين أربعة أنشطة كمرحلة أولى من توطين 12 نشاطا، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وفي سياق ذي صلة، أغلقت وزارة العمل 944 منافذ لتأجير السيارات لمخالفتها قرار التوطين، وذلك منذ بداية القرار في رجب 1439.

وبلغ عدد الجولات التفتيشية 21559 جولة منذ بداية قرار التوطين، رصد من خلالها 632 منشأة غير ملتزمة، بينما بلغت أعداد المنشآت الملتزمة بالقرار 19983.

وبلغ إجمالي المخالفات التي تم ضبطها 632 مخالفة، منها 536 مخالفات توطين، في حين وصل عدد الإنذارات 794.

وفيما يتعلق بقرار تأنيث وتوطين بيع المستلزمات النسائية، فقد وصل عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش 124114 وذلك منذ بداية 2018، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 11378.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط 10877 مخالفة على مستوى المملكة، منها 5864 مخالفة توطين، بينما 5013 مخالفة أخرى، في حين بلغ عدد المنشآت الملتزمة بالقرار 112644 منشأة، بينما المنشآت غير الملتزمة بلغت 11378 منشأة.

وفيما يتعلق بقطاع الذهب والمجوهرات، بلغ عدد الجولات التفتيشية على محال القطاع 27648 جولة منذ بداية 2018، أسفرت عن ضبط 26557 مخالفة على مستوى المملكة، منها 829 مخالفة توطين، بينما 175 مخالفة أخرى.

وفيما يخص توطين قطاع الإيواء والشقق المفروشة، بلغ عدد الجولات التفتيشية منذ بداية القرار 25644 جولة ضبط من خلالها 3113 مخالفة، منها 2901 مخالفة توطين فيما التزمت 22531 منشأة، وجاءت 305 مخالفات أخرى.

وحول توطين قطاع الاتصالات بلغ عدد الجولات التفتيشية منذ بداية القرار 52903 التزم منها 50625 منشأة، بينما ضبط 2278 مخالفة بلغ منها 1794 مخالفة توطين وجاءت 466 مخالفة أخرى.