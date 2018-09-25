الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات الخمس سنوات أقل من المتوسط

في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى هذا الأسبوع، باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، حيث جاء الطلب أقل من المتوسط، وذلك بعد بيع سندات من فئة العامين قيمتها 37 مليار دولار أمس.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات الخمس سنوات 2.997% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.39 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 5 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 37 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 2.765 % ومعدل التغطية 2.49 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.48 مرة.

ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 31 مليار دولار يوم الخميس المقبل، في ختام أسبوع بيع السندات طويلة الأجل.