الأسهم السعودية تتجاوز 7900 نقطة .. وتضيف 36 مليار ريـال لقيمتها السوقية

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها الجلسة الخامسة على التوالي لتغلق عند 7905 نقاط رابحة 136 نقطة بنسبة 1.7 في المائة، لتزيد من قيمتها السوقية 36 مليار ريال تقريبا إلى 1.88 تريليون ريال. ولم تؤثر فترة التوقف الطويلة في تداولات السوق، حيث حافظت على وتيرة التصاعد في النشاط والأداء.

وتأتي الارتفاعات امتدادا للجلسات السابقة، حيث تحركت السوق بشكل إيجابي بعدما وصلت مكررات الربحية لمتوسط عامين ما يجعلها مغرية خاصة مع تحقيق الشركات نموا في الربحية والتوزيعات النقدية، إضافة إلى تحسن أسعار النفط وتحقيق مستويات جديدة. وأشير في تقارير سابقة إلى استهداف السوق لمستويات 7800 نقطة وجاء الإغلاق أعلى منها، استقرار السوق فوق مستويات الدعم 7800 نقطة يعزز من فرص مواصلة الارتفاع إلى مستويات 8000 نقطة ومحاولة اختراقها للوصول إلى أعلى مستويات هذا العام، وقد تتعرض السوق لموجات جني أرباح إلا أنها لن تؤثر في المسار الصاعد طالما حافظت على مستوياتها فوق 7800 ومتوسط 200 يوم.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7768 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7908 نقاط رابحا 1.8 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7905 نقاط رابحا 136 نقطة بنسبة 1.7 في المائة. وارتفعت السيولة 24 في المائة بنحو 540 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 18 مليون سهم متداول لتصل إلى 121 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 21 في المائة بنحو 17 ألف صفقة لتصل إلى 99 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.9 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 2.4 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 2.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 4.5 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.48 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 841 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 791 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 287 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "ميدغلف للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 15.40 ريال، يليه "سبكيم العالمية" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 21.50 ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 9.91 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الطيار" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 20.54 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 3.75 في المائة ليغلق عند 16.42 ريال، وحل ثالثا "دله الصحية" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 58.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 342 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 10 في المائة بقيمة 286 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 9 في المائة بقيمة 264 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية