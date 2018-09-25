"بي ام دبليو" تخفض من توقعاتها بالنسبة للارباح خلال العام الجاري

خفضت شركة بي أم دبليو الألمانية لصناعة السيارات من توقعاتها بالنسبة للارباح خلال العام الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تعديل الشركة لتوقعاتها يعود إلى التوترات التجارية وضغط الاسعار. ويشار إلى أن أسهم الشركة تراجع بوتيرة أكبر خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وقالت الشركة في بيانها الذي أصدرته اليوم الثلاثاء إنها تتوقع تراجع هامش الربح إلى 7%، مقارنة بتوقعات سابقه بأن يتراوح ما بين 8 و 10%.

وأضافت الشركة في بيانها " الصراعات التجارية الدولية المستمرة تفاقم من وضع الأسواق وتزيد من الغموض".

وأوضح البيان" هذه العوامل تعيق الطلب بصورة أكبر من المتوقع، وتؤدي إلى تزايد ضغوط الأسعار في عدة أسواق للسيارات".