تغطية الطرح العام لأسهم القاهرة للاستثمار نحو 18.9 مرة

قال متعاملون في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء إنه تمت تغطية الطرح العام لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية نحو 18.88 مرة، بسعر ستة جنيهات للسهم الواحد (حوالي 0.33 دولار).

وأعلنت البورصة الأحد الماضي عن تغطية الطرح الخاص لأسهم القاهرة للاستثمار 10.36 مرة. وكانت القاهرة للاستثمار مقيدة بالسوق من قبل لكنها شطبت أسهمها اختياريا في 2015.

وجمعت الشركة 1.242 مليار جنيه من طرح 37.8 بالمئة من أسهمها في البورصة لنحو 207 ملايين سهم، منها 14.5 مليون سهم في الطرح العام والباقي في الطرح الخاص.

وقال متعاملون لرويترز اليوم إن إجمالي طلبات الطرح العام بلغت 273.789 مليون سهم. وهو ما أكده مسؤول بالبورصة لرويترز.

وتتولى المجموعة المالية هيرميس دور مستشار الطرح. ويبلغ رأسمال المال المدفوع لشركة القاهرة للاستثمار 219.116 مليون جنيه، موزعا على 547.790 مليون سهم بقيمة اسمية 0.40 جنيه للسهم الواحد.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية "التغطية جيدة وغير متوقعة في ظل ظروف السوق الأخيرة... طرح القاهرة قد تعتبره الحكومة جس نبض للسوق قبل أن تبدأ في الطروحات الخاصة بها".

وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية من خمس شركات في البورصة قبل نهاية العام.

كان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في 2005 حينما بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "السوق يتوقع أن يصل السهم في أول جلسة تداول إلى مستوى سبع جنيهات، لكنني لا أتوقع تحقيق هذا المستوى".

وتتوقع الشركة بدء تداول أسهمها في بورصة مصر خلال جلسة الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل.

تعمل القاهرة للاستثمار في إنشاء وإدارة المنشآت التعليمية، وتملك مجموعة مدارس فيوتشر للغات وجامعة بدر.