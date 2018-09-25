مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بنحو 137 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 136.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7905.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 121 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميدغلف للتأمين, سبكيم العالمية, دار الأركان, الأسمنت السعودي, ومعادن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الطيار, وأسيج, ودلة الصحية, وإكسترا, والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 7.64% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والطيار, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, ودار الأركان، والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 16.13 نقطة ليقفل عند مستوى 2569.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 63 ألف سهم تقاسمتها 94 صفقة.