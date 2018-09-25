الملك سلمان يدشن قطار الحرمين السريع

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة اليوم قطار الحرمين السريع. جاء ذلك خلال رعايته الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة . ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، محطة ركاب قطار الحرمين السريع كان في استقباله الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي . ثم عزف السلام الملكي. عقب ذلك اطلع خادم الحرمين الشريفين على أبرز ما تقدمه محطة قطار الحرمين السريع من خدمات للمسافرين. وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مكانة في المنصة الرئيسة بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ونوه وزير النقل بحرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين المستمرة لقطاع النقل ووصفها بأنها الدافع للجميع لبذل قصارى جهودهم لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة ، وترسيخ مكانة المملكة بتحويلها إلى مركز "لوجستي" عالمي يربط القارات الثلاث.

ورفع معاليه شكره لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة، سائلاً المولى العلي القدير أن يبارك في مكتسبات الوطن ويبارك في قيادته الحكيمة، وأن يمدها بتأييده ونصره وتوفيقه لمواصلة خطى الاستقرار والتنمية.

كما أعرب عن شكره لكافة وزراء النقل السابقين و للعاملين في منظومة النقل منهم في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" وهيئة النقل العام .

عقب ذلك تسلم الملك سلمان هدية تذكارية بهذه المناسبة تشرف بتقديمها وزير النقل.

ثم التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين ونخبه من مهندسي وموظفي المشروع .

بعد ذلك استقل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القطار متوجهاً إلى منطقة المدينة المنورة .

وكان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين.

وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدء رحلات قطار الحرمين السريع قائلاً " توكلنا على الله، ونسأل الله التوفيق.

والحمد لله بلادنا في نمو وازدهار في كل المجالات، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته .. وشكراً".

حضر حفل التدشين صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين .