"الطيار" : انتهاء عقد تقديم خدمات تذاكر الإركاب الحكومي لمنسوبي "التعليم" والمبتعثين

أعلنت مجموعة الطيار للسفر انتهاء عقدها الموقع مع الخطوط الجوية العربية السعودية لتقديم خدمات إصدار تذاكر أوامر الإركاب الحكومي الخاصة لمنسوبي وزارة التعليم و كذلك المبتعثين في بلدان الابتعاث بأوروبا وبريطانيا وأمريكا وكندا اعتبارا من 21 سبتمبر 2018. وأوضحت المجموعة أن عقود تقديم خدمات إصدار التذاكر لمنسوبي ومبتعثي وزارة التعليم شكلت مانسبته 30 % و 32 % من إجمالي قيمة الحجوزات بحسب القوائم المالية المنتهية للعامين 2015 و 2016. مشيرة إلى أن وزارة التعليم قامت بسداد جميع مستحقاتها خلال فترة تقديم خدمات السفر لها.

وكانت مجموعة الطيار قد أعلنت عن خطة التحول الاستراتيجية والتي يحتوي مضمونها على تحديد وحدات الأعمال الاستراتيجية وهي وحدة أعمال السفر ووحدة أعمال الفنادق ووحدات الأعمال المساندة ووحدة الاستثمارات والتي ساهمت في تنويع الإيرادات بشكل كبير وتخفيف أثر الاعتماد على مصدر إيراد مركز والشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها حسب المعلن في تطبيق برنامج التحول لتوازن محفظة أعمالها. حيث انخفضت مساهمة قطاع خدمات السفر بالكامل والتي تندرج تحتها عقود تقديم خدمات للقطاع الحكومي الى 35% للنصف الاول من العام 2018 مقارنة مع 50 % للفترة المماثلة من العام2017. وقد انخفضت هذه النسبة إلى 21 % في نهاية العام المالي 2017 ونسبة 17 % حتى نهاية النصف الأول من عام 2018.