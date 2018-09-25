"سنوك": فائض طاقة التكرير في الصين 136 مليون طن سنويا في 2020

قال باحث كبير بشركة النفط الصينية سنوك اليوم الثلاثاء إن طاقة التكرير في الصين ستنمو إلى 880 مليون طن سنويا بما يعادل 17.6 مليون برميل يوميا بحلول العام 2020 لتزيد بذلك 14 بالمئة عن 2017.
وقال شو يو قاو المدير العام لمكتب أبحاث السياسات في سنوك خلال مؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي إن تلك الطاقة الإنتاجية ستتجاوز الطلب على الوقود في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم مما سيُكون فائضا في الطاقة التكريرة قدره 136 مليون طن سنويا.
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