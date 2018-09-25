"الكهرباء" تنتهي من طرح إصدار صكوك اسلامية بملياري دولار مقسمة على شريحتين

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء الانتهاء من طرح إصدار صكوك اسلامية بصيغة RegS في الأسواق الدولية مقسمة على شريحتين الأولى بقيمة 800 مليون دولار (3 مليار ريال) وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.222 % وتستحق 5 خمس سنوات و 4 أشهر في 2024/01/27 والثانية بقيمة 1200 مليون دولار (4.5 مليار ريال) وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.723 % وتستحق بعد 10 سنوات في تاريخ 2028/09/27. وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار وبلغ عدد الصكوك المصدرة 10000 صكا لكلا الشريحيتن.

وتم فتح سجل الطلب للإصدار صباح يوم الخميس 2018/09/20 وتم الاغلاق خلال نفس اليوم بإجمالي طلبات لكلا الشريحتين فاقت قيمتها 7 مليار دولار. ولاقى إصدار الصكوك طلبا قويا من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا وتخطت نسبة التغطية أكثر من 3.5 مرة وتم تسعيرها عند أدنى نقطة من العائد الاسترشادي المبدئي. وقد أقر مجلس إدارة الشركة في 2018/05/15 الموافقة على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تنفذ في طرح واحد أو أكثر وذلك بغرض تمويل أهداف الشركة العامة. وقد عينت الشركة كل من بنك سيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش أس بي سي وبنك ميزوهو وبنك إس أم بي سي نيكو وبنك ناتيكسيس وبنك إم يو أف جي وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء اصدار رئيسيين مشتركين.