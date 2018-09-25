"فيتول": ارتفاع أسعار النفط أكثر يتطلب محركات جديدة

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة فيتول اليوم الثلاثاء إن ارتفاع أسعار النفط بدرجة أكبر سيستلزم توافر محركات جديدة.

وقال مايك مولر المسؤول عن تطوير الأعمال في الشركة إن سعر النفط الحالي البالغ نحو 81 دولارا للبرميل يتضمن بالفعل المخاطر الحالية في السوق.