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الطاقة- النفط

"فيتول": ارتفاع أسعار النفط أكثر يتطلب محركات جديدة

سنغافورة : (رويترز)
قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة فيتول اليوم الثلاثاء إن ارتفاع أسعار النفط بدرجة أكبر سيستلزم توافر محركات جديدة.
وقال مايك مولر المسؤول عن تطوير الأعمال في الشركة إن سعر النفط الحالي البالغ نحو 81 دولارا للبرميل يتضمن بالفعل المخاطر الحالية في السوق.
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