التقاعد .. هل هو نهاية المطاف أم رحلة استكشاف؟

غالبا ما يقول الشباب "سوف أفعل هذا عندما أتقاعد".ولكن هل فعلا يفعلون ذلك؟

عندما لا تضطر للعمل ويترك الأبناء المنزل وتكون الحياة لاتزال أمامك، أنت أخيرا حر لتحقيق بعض أحلامك. ومما لا شك فيه، يميل الشباب بالذات للنظر إلى التقدم في العمر على أنه مشحون بالأمراض المكتسبة والضعف أكثر من كونه مفعما بالحكمة المكتسبة ووقت الفراغ.

"وجهة النظر التقليدية هذه عن التقدم في العمر خاطئة تماما"، بحسب إرهارد هاكلر، مدير الرابطة الألمانية للمسنين. وينصح المتقاعدين باستغلال حريتهم الجديدة لأقصى حد ممكن.

ويشير هاكلر إلى أنه "ليس هناك ثعلب مثل الثعلب العجوز".

يجب على المتقاعدين التجرؤ على تجربة أشياء جديدة، ربما تعلم لغة أجنبية أو رياضة غير مألوفة بالنسبة لهم، أو تحقيق أمنيات معلقة منذ فترة طويلة أو القيام برحلة لمكان لم يقصدونه من قبل أو ببساطة الرقص مجددا.

ويقول هاكلر: "الأمر يتعلق باختبار حدود صحتك، بمجازفة معينة ،ولكن مقدور عليها".

ورغم ذلك ربما يشعر المتقاعدون بالنشوة في البداية ،ولكنهم يعانون من الحرية التي وجدوها حديثا.

وتشير الاخصائية النفسية بيترا أولنبروك التي تصف التقاعد برحلة استكشافية قائلة: "في البداية يفتقدون روتينهم اليومي المعتاد والأشخاص الذين قضوا وقتا معهم وعملهم والتقدير الذي كان يمنحه لهم ".

وتضيف: "كلما تمكنت من الانفصال عن الروتين السابق وطرق التفكير، زاد فضولك تجاه الكثير من الاحتمالات الجديدة، وزادت إمكانية أن تصير رحلة الاستكشاف هذه مثيرة... وأول ما تتخلص منه هو التفكير في أنك قد تقدمت في العمر بشكل لا ينبغي عليك فعل أشياء كثيرة، فالمتقاعدون اليوم لائقون بدنيا ومفعمون بالحيوية على الأغلب".

ويقول أستاذ علم النفس كلاوس روترموند: "أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم صورة إيجابية عن التقدم في العمر سوف يتقدمون في العمر بسعادة"، مضيفا أن وجود خطط للمستقبل أمر مفيد لصحة كبار السن نظرا لأنها تحفزهم على البقاء في حالة لياقة بدنية.

تغمر السعادة كبار السن عندما يشعرون أنهم في حالة نشاط، ومنخرطين مع غيرهم من الأشخاص وعندما يكون لديهم حس بالإنجاز ويشعرون أنهم مطلوبون. كما أنه من المهم لهم أن يكونوا قريبين من الشباب وهو ما يمكن أن يبطل التراجع العقلي والبدني.

ويختتم روترموند قائلا: "كما أن عدم القيام بأي شيء من آن لآخر أمر عظيم".