"عبدالمحسن الحكير" تجدد اتفاقية التسهيلات مع بنك الجزيرة بمبلغ 100 مليون ريال

أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن الحصول على تجديد اتفاقية التسهيلات المتوافقه مع احكام الشريعه الاسلامية مع بنك الجزيرة بتاريخ 10 محرم الموافق 20 سبتمبر بقيمة 100 مليون ريال لمدة 4 سنوات لتمويل راس المال العامل ولا يوجد اطراف ذات علاقة في الاتفاقية.