أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن الحصول على تجديد اتفاقية التسهيلات المتوافقه مع احكام الشريعه الاسلامية مع بنك الجزيرة بتاريخ 10 محرم الموافق 20 سبتمبر بقيمة 100 مليون ريال لمدة 4 سنوات لتمويل راس المال العامل ولا يوجد اطراف ذات علاقة في الاتفاقية.
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- "عبدالمحسن الحكير" تجدد اتفاقية التسهيلات مع بنك الجزيرة بمبلغ 100 مليون ريال
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