تمزق يغيِّب المولد 3 مباريات

اقترب الكرواتي سلافين بيليتش، من خلافة الأرجنتيني رامون دياز، في تدريب فريق الاتحاد لكرة القدم، إلى جانب المدرب الروماني أولاريو كوزمين، لانتشال الفريق الأصفر المقلم بالأسود الذي لم يحصد حتى الآن ولا نقطة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد مضي ثلاث جولات. إلى ذلك، أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها فهد المولد، إصابته بتمزق يحتاج معه للعلاج والتأهيل لمدة ثلاثة أسابيع، ليتأكد بالتالي غيابه عن مباراتي الوحدة والفتح، ضمن الجولتين الرابعة والخامسة، فضلا عن مواجهة الوصل الإماراتي في إياب دور الـ 32 من كأس العرب للأندية الأبطال. ميدانيا، تدرب الاتحاد، أمس تحت قيادة المدرب الوطني بندر باصريح، تحضيرا للقاء الوحدة، بمشاركة جميع اللاعبين عدا المولد، والبرازيلي كارليتو، الذي يعاني من الإصابة هو الآخر، في الوقت الذي شمل فيه العمل الجوانب اللياقية والخططية، بعد أن شرح باصريح، مفاتيح اللعب التي يعتمد عليها الفرسان وكيفية تعطيلها أملا في تحقيق أول انتصار بعد ثلاث هزائم متتالية.