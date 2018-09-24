إنقاذ فتى إندونيسي بعد قضاء 49 يوما في عرض البحر

ذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الاثنين أنه جرى إنقاذ مراهق إندونيسي بعدما جرفته مياه البحر لـ49 يوما.

وقالت الوزارة في بيان إن ألدي نوفيل أديلانج 18 عاما كان يعمل على منصة صيد عائمة على مسافة 125 كيلومترا من الساحل الإندونيسي عندما انفصلت هذه المنصة عن قاع البحر بسبب عاصفة في يوليو.

وظل ألدي على قيد الحياة على طريق تناول السمك الذي كان يطهيه باستخدام حرق الخشب من كوخه. وكان يشرب ماء البحر الذي كان يقوم بترشيحه من خلال ملابسه.

وأنقذته سفينة ترفع علم بنما تسمى "إم في أربيجيو" في 13 أغسطس في المياه قبالة منطقة جوام الأمريكي.

وجاء في البيان: "تسلمت القنصلية الإندونيسية في أوساكا ألدي في سبتمبر في مدينة توكوياما باليابان بعدما رست السفينة، وتم التأكد من أنه في صحة جيدة".

وعاد ألدي إلى بلدته مانادو في جزيرة سولاوسي واجتمع شمله بأسرته في الثامن من سبتمبر.