"سيمنس" تعتزم شطب 2900 وظيفة في المانيا بدلا من 3400

أعلنت شركة سيمنس الألمانية اليوم الاثنين أن عدد الوظائف التي تعتزم شطبها في ألمانيا، وبالتحديد في قطاع محطات توليد الطاقة المتأزم، سيكون أقل من العدد الذي كان مقررا سلفا.

يذكر أن الشركة كانت تعتزم بالأساس شطب 6900 وظيفة في أنحاء العالم، منها 3400 داخل ألمانيا، لكنها أعلنت لاحقا أنها ستشطب 2900 في ألمانيا.

وذكرت سيمنس أن هذه النتيجة جاءت بعد مفاوضات استمرت على مدار أشهر مع ممثلي العاملين.

من جانبها، أفادت نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي جي ميتال) بأن الرئيس التنفيذي لسيمنس جو كايزر يعتزم التخلي عن شطب الوظائف المرتبط بظروف الإنتاج.

وأعلنت الشركة أن الانخفاض في أعداد الوظائف المزمع شطبها في ألمانيا يرجع في المقام الأول إلى استمرار عمل فرع الشركة في جورليتس، والإبقاء على مصنع لإنتاج المولدات في برلين.

وبحسب تصريحات نقابة العاملين، تم التوصل إلى الاتفاق يوم الأربعاء الماضي.

وتسعى سيمنس من خلال هذه الإجراءات إلى توفير 500 مليون يورو لإعادة تنشيط قطاع إنتاج محطات توليد الطاقة.