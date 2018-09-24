شركة مدرجة في هونج كونج تشتري كويت إنرجي مقابل 651 مليون دولار

قالت يونايتد إنرجي اليوم الاثنين إنها ستشتري شركة كويت إنرجي بمقابل يصل إلى 650.9 مليون دولار مع سعي شركة التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما المدرجة في هونج كونج لدخول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت الشركة في إشعار إلى بورصة هونج كونج إن الصفقة ستحول يونايتد إنرجي إلى شركة نفط وغاز عالمية مستقلة متوسطة الحجم ذات محفظة أصول متنوعة وتُعزز في نفس الوقت فرص تطويرها.
كويت إنرجي شركة تركز على أعمال التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما لها أنشطة في عدد من الدول من بينها العراق ومصر واليمن وسلطنة عمان حسبما ذكرت يونايتد في بيانها.
وبحسب الإشعار، اتفقت يونايتد إنرجي، التي مقرها هونج كونج ولها مكاتب في بكين وباكستان، على شراء ما قيمته 491 مليون دولار من الأسهم العادية لكويت إنرجي و160 مليون دولار من الأسهم القابلة للتحويل عن طريق وحدة مملوكة لها بالكامل.
وقال مصدر مطلع على الصفقة إنها تعطي كويت إنرجي قيمة مؤسسية تقدر بنحو 900 مليون دولار.
الطاقة والكهرباء هما القطاعان الأنشط في آسيا والمحيط الهادي على صعيد قيمة صفقات الدمج والاستحواذ هذا العام وفقا لبيانات تومسون رويترز حيث شكلا نحو 117 مليار دولار بما يعادل 14.3 بالمئة من إجمالي صفقات المنطقة.
تأسست يونايتد في 1992، واستحوذت في 2011 على أصول بي.بي في باكستان مقابل 775 مليون دولار لتستثمر بكثافة في ذلك البلد منذ ذلك الحين.
وتُعد الشركة حاليا رابع أكبر شركة للطاقة والكهرباء مدرجة في بورصة هونج كونج وتقول إنها تبحث عن فرص عالمية عالية القيمة للدمج والاستحواذ في مجال أنشطة المنبع.
ويملك تشانغ هونغ وي رئيس مجلس إدارة يونايتد إنرجي حصة مسيطرة في الشركة تبلغ 71 بالمئة.
قدم جيه.بي مورجان المشورة إلى يونايتد إنرجي في الصفقة بينما قدم بنك الاستثمار المتخصص في قطاع الطاقة تودور بيكرينج هولت اند كو المشورة لكويت إنرجي حسبما قاله المصدر المطلع.
ولم ترد كويت إنرجي حتى الآن على طلب للتعقيب.
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