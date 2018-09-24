"ديل" للكمبيوتر تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام

ذكرت تقارير صحفية أن شركة "ديل تكنولوجيز" لصناعة الكمبيوتر تدرس إمكانية بيع حصة من أسهمها من خلال الطرح العام الأولي، بدلا من طرحها عبر صفقة استحواذ مقترحة لكنها تواجه معارضة قوية من جانب بعض المستثمرين.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن الشركة تعتزم مراجعة عدد من البنوك خلال الأسبوع الحالي لبحث إمكانية تنفيذ خطة الطرح العام الأولي. ونتيجة لذلك قررت تأجيل "العرض بغرض البيع" الذي كان مقررا أن يبدأ خلال الأسبوع الحالي.

وستكون "ديل" واحدة من أكبر الشركات الأمريكية التي تقوم بعملية طرح عام أولي لأسهمها. في الوقت نفسه فإن هذه الخطوة مازالت غير مؤكدة، ويمكن أن يكون اجتماعها مع عدد من البنوك لبحث عملية الطرح العام الأولي مجرد خطوة تكتيكية تستهدف الضغط على المستثمرين للقبول ببيع أسهمها عبر صفقة الاستحواذ المطروحة حاليا.