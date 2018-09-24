سومو: صادرات نفط جنوب العراق قرب 3.6 مليون برميل يوميا

قال مسؤول نفطي عراقي إن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، يصدر ما يقرب من 3.6 مليون برميل يوميا من الخام من حقوله الجنوبية مع قيام أوبك وآخرين بزيادة الإنتاج من أجل تعويض نقص الإمدادات القادمة من إيران وفنزويلا.

وقال علي نزار نائب مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لرويترز "نحن أقل بقليل من 3.6 مليون برميل يوميا... لكن يمكننا" الوصول إلى ذلك المستوى.

وتتجه صادرات العراق من حقول النفط الجنوبية في سبتمبر صوب مستوى قياسي مرتفع حسبما ذكر مصدران بالقطاع الأسبوع الماضي لتتجاوز حجم صادرات أغسطس البالغ 3.58 مليون برميل يوميا.

وقال نزار "الزيادة لن تكون ضخمة. ستكون زيادة طفيفة فحسب، لمجرد تلبية حاجات السوق. الجميع ينتظر لمعرفة ما سيحدث بعد العقوبات الأمريكية. لسنا انتهازيين ولن ننتزع حصة سوقية من إيران."

وتتراجع صادرات إيران مع إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني من نوفمبر لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد.

وبغية تعويض نقص المعروض الإيراني، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا.

وقال نزار خلال مؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي إن العراق يعتزم أيضا إنتاج 20 ألف طن يوميا من غاز البترول المسال و15 ألف برميل يوميا من المكثفات في 2020.