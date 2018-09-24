بنك "أوف أمريكا" يرفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل في 2019

رفع بنك أوف أمريكا ميريل لينش توقعاته لسعر خام برنت في العام القادم بفعل ما قال إنه تراجع أكبر في صادرات إيران عن تكهناته السابقة نظرا لموقف أكثر تشددا من جانب الولايات المتحدة.

وزاد البنك توقعه لسعر برنت في 2019 إلى 80 دولارا للبرميل من 75 دولارا.

وقال في مذكرة بحثية "توقعاتنا السابقة انطوت على فقد للمعروض الإيراني لا يزيد على 500 ألف برميل يوميا. أصبحنا نفترض الآن خفضا قدره مليون برميل يوميا."

وأضاف "العامل الإيراني قد يهيمن على السوق في المدى القريب ويتسبب في طفرة لكن بواعث القلق بشأن طلب الأسواق الناشئة قد تعود."

قفزت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات بعد أن أحجمت أوبك عن إعلان زيادة فورية في الإنتاج رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحرك لزيادة المعروض العالمي.

كانت السعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا أكبر حليف نفطي لها خارج المنظمة قد استبعدتا أمس الأحد أي زيادة جديدة فورية في إنتاج الخام .