«الإحصاء»: المملكة قدمت خدماتها لـ 23.8 مليون حاج خلال 10 سنوات

لم تأل المملكة جهدا في خدمة الإسلام والمسلمين، في أكثر من موضع ومكان عبر تاريخها، ولعل موسم الحج، أبرز شاهد على ما تقدمه السعودية من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن، الذين بلغ عددهم نحو 23.8 مليون حاج وحاجة خلال آخر عشر سنوات، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير لها، أن عدد حجاج عام 1439، بلغ نحو 2371658 حاجا وحاجة، 1758722 من الخارج والباقي من الداخل، فيما بلغ عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة 23289 سيارة. ولفت التقرير إلى أن 40.7 في المائة من حجاج الداخل للعام الماضي مصريون، و11.8 في المائة باكستانيون، و11.3 في المائة هنود، و9.9 في المائة يمنيون، و4.2 في المائة سودانيون، و22.1 في المائة من دول أخرى.

وأشار تقرير الهيئة، إلى أن عدد القوى العاملة في خدمة حجاج 1439، بلغ أكثر من 287 ألف شخص، أكثر من 12 ألف منهم من الإناث، عملوا في خدمات الإشراف والمتابعة، الخدمات العامة، الصحة، النقل، والاتصالات.

وبينت الهيئة في تقريرها، أن أكثر من 1.6 مليون حاج، أتوا للمملكة الموسم الماضي جوا، ما نسبته 94 في المائة من حجاج الخارج، فيما وفد نحو 85 ألف حاج برا ما نسبته 5 في المائة، و16 ألفا وفدوا عن طريق البحر، ما نسبته 1 في المائة. وتتخذ الهيئة العامة للإحصاء أساليب متنوعة لتخفيف الضغط على المراكز الرئيسة في عدِّ الحجاج عند مداخل مكة المكرمة كإيجاد مراكز مساندة في كل من المدينة المنورة وجدة والطائف.

وتواجه الهيئة العامة للإحصاء كل عام تحديات متباينة في إحصاء عدد ضيوف بيت الرحمن؛ نظرا للمستجدات الدائمة في حجم تدفق الحجاج أو وقت دخولهم، إلا أن ما تقوم به الهيئة من خطط قصيرة المدى وما يمتلكه موظفوها من خبرة أدت في الأعوام الماضية إلى تخطي تلك التحديات والظروف.