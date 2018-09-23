البورصة المصرية تربح 8.4 مليار جنيه في ختام تعاملاتها

سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعاً جماعياً في ختام تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية، فيما شهدت التعاملات عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب والعرب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.4 مليار جنيه ليبلغ مستوى 788.5 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 26ر1% ليبلغ مستوى 14261.25 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي اكس 70" بنسبة 0.74% ليبلغ مستوى 687.92 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي اكس 100" نحو 0.88% ليبلغ مستوى 1755.53 نقطة.