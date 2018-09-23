قرقاش: التحريض الإيراني ضد الإمارات محاولة للتنفيس المحلي

رفض أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الاتهامات الإيرانية لبلاده وقال في تغريدة على تويتر "التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي".
وأضاف "موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح واتهامات طهران لا أساس لها".
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