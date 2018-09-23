بورصة الكويت تنخفض قبل الانضمام لـ "فوتسي" وتباين بقية أسواق الشرق الأوسط

انخفضت بورصة الكويت اليوم الأحد لتلتقط أنفاسها بعد المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة قبل الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة هذا الأسبوع، والمتوقع أن يجذب استثمارات من الصناديق الخاملة.

وستنضم الكويت لمؤشر الأسواق الناشئة على مرحلتين في 24 سبتمبر أيلول و24 ديسمبر كانون الأول. وتقدر أرقام كابيتال إجمالي التدفقات في المرحلتين عند مليار دولار.

وأغلق مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت منخفضا 1.4 بالمئة، تحت ضغط أسهم الاتصالات والقطاع المالي.

وأنهى سهم مجموعة زين للاتصالات تعاملات اليوم منخفضا 2.5 بالمئة، في حين فقدت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 2.5 بالمئة وبنك الكويت الوطني 2.4 بالمئة وأجيليتي اثنين بالمئة.

وكسب المؤشر نحو 11 بالمئة منذ بداية العام، وزاد ثمانية بالمئة في الربع الحالي فقط بفضل التدفقات المتوقعة ترقبا للانضمام إلى فوتسي راسل.

وتباين أداء بقية أسواق الشرق الأوسط.

فقد ارتفع المؤشر الرئيسي ببورصة مصر 1.3 بالمئة، بعدما هوى 3.8 بالمئة يوم الأربعاء. ونزل مؤشر دبي 0.1 بالمئة في حين صعد مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة واستقر المؤشر القطري.

وفي مصر، صعد سهم أوراسكوم للاستثمار 9.9 بالمئة بعدما قالت الشركة إن وحدتها في كوريا الشمالية حصلت على إعفاء من الأمم المتحدة. كما قفز سهم أوراسكوم كونستراكشون 9.9 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع أسهم بنك أبوظبي التجاري 0.9 بالمئة وبنك الاتحاد الوطني 0.6 بالمئة. ويجري البنكان محادثات اندماج مع مصرف الهلال غير المدرج.

وفي دبي، نزل سهم شركة أمانات القابضة للاستثمار 3.3 بالمئة وسهم أرامكس للخدمات اللوجيستية 1.5 بالمئة وسهم إعمار العقارية القيادي 0.2 بالمئة.

وبورصة السعودية مغلقة اليوم بمناسبة اليوم الوطني.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- دبي.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 2762 نقطة.

- أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 4892 نقطة.

- الكويت.. هبط المؤشر 1.4 في المئة إلى 5289 نقطة.

- سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 4486 نقطة.

- البحرين.. ارتفع المؤشر 0.9 في المئة إلى 1351 نقطة.

- مصر.. انخفض المؤشر 1.3 في المئة إلى 14262 نقطة.