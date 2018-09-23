أعلنت خدمة الدفع الإلكتروني "مدى" عن انقطاع خدمات الدفع الإلكتروني هذا الصباح بسبب حريق أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي. وقالت "مدى" في بيان لها اليوم أنه تمت السيطرة على الحريق وإعادة تشغيل الخدمة جزئيا من خلال مركز العمليات الاحتياطي. موضحة أنه سيتم إعادة الخدمة تدريجيا لضمان عدم تأثر أنظمة البنوك بأي من هذه الإجراءات.
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- "مدى" : تعطل الصرافات الآلية اليوم بسبب حريق في مركز البيانات الرئيسي
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