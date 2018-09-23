وزير الثقافة: قيادة المملكة تولي اهتماما كبيرا ورعاية تامة بالشأن الثقافي

رفع الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.

وقال وزير الثقافة بهذه المناسبة: "تحتفل المملكة في مثل هذا اليوم من كل عام بذكرى توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، في ظل مسيرة مباركة تعاقبها أبناؤه الملوك من بعده وتعاهدوا الحفاظ عليها، وصولا إلى العهد الزاهر الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف وزير الثقافة: يأتي هذا اليوم 13 المحرم 1440هـ، الموافق 23 سبتمبر 2018م، والمملكة قيادة وحكومة وشعبا يحتفلون بالذكرى الثامنة والثمانين على توحيدها، وتوالي مسيرة المجد والعزة والأمن والأمان لهذا الوطن الغالي في ظل قيادته الحكيمة، حيث تفخر المملكة وأبناؤها بما تحقق من إنجازات وتطور في المجالات كافة، بفضل الله ثم بالدعم الكبير من قبل قادتها.

وأكد وزير الثقافة أن قيادة المملكة تولي اهتماما كبيرا ورعاية تامة با﻿﻿لشأن الثقافي؛ مثله مثل باقي القطاعات، وتحرص على توفير كافة الإمكانات للرقي به إلى أعلى المستويات بما يخدم الوطن والمواطنين، ومن هذا المنطلق جاء صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 17/ 9/ 1439 بإنشاء وزارة الثقافة، ولتحقيق غاية وأهداف قيادتنا الحكيمة لخدمة الوطن والمواطنين، تعكف هذه الوزارة حاليا على إعداد استراتيجية متكاملة لمهامها وأعمالها، ضمن سعيها الحثيث لترجمة طموحات القيادة في جعل الشأن الثقافي أكثر تطورا وتنوعا ليواكب برامج التحول الوطني ورؤى المملكة المستقبلية ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة، من خلال البرامج والمبادرات التي ستعمل على إنجازها مستقبلا، بإذن الله، ليكون ذلك امتدادا لمسيرة عطاء ترتكز على ثقافة راسخة وثرية ومتنوعة.

واختتم وزير الثقافة كلمته، سائلا الله تعالى لوطننا الغالي المزيد من التقدم والرقي والازدهار في المجالات كافة، إنه سميع مجيب.