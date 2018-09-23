من عبدالعزيز إلى سلمان .. العدل أساس الحكم والحلم وقود البناء

حين تكتب عن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود محتفيا فأنت لا تكتب عن زعيم سياسي مر كغيره مرور الكرام بل عن شغف بطولي وإنساني، لا يزال أثره يعمل كالوقود الملهم في مفاصل حاضر دولة، لها اليوم ثقلها السياسي وضمن مجموعة العشرين الأقوى اقتصاديا، في الوقت الذي تحتفل فيه بذكرى مرور 88 عاما على التأسيس وانطلاق مسيرة التوحيد، في ظل حكم اجتمع له الرشد والطموح بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وكما أن العدل أساس الحكم فإن الحلم هو شرارة الوحدة والبناء. هذا ما أثبته المؤسس عبدالعزيز، شابا مناضلا يحلم بوحدة الأرض وبناء الإنسان، وملكا أقرت بعدالته أرجاء الوطن والعالم. خمسة وعشرون عاما من المعارك الصغيرة والحروب الكبيرة والإصابات البليغة لم تثن الشاب البطل عبدالعزيز عن بلوغ حلمه باحقاق الحق ورفع راية التوحيد، ولم الشمل والإخاء بين أفراد الجزيرة ومأسسة البلاد على أساس من الحضارة والمدنية؛ الغنية بخيراتها على الآخرين، الشحيحة على نفسها وأهلها منذ أن تنازعها حكم خارجي تعاقب على استنزاف خيراتها عقودا طويلة.

أزمان مديدة من الظلم والتفرقة يدرك ابن الأرض عبدالعزيز وطأتها على البلاد والعباد،

ليقول لجمع غفير من الناس والأعيان في الخطبة التي خطبها يوم بويع بالملك في مكة المكرمة عبارته الشهيرة: "إلا أنه لم يفسد الممالك إلا الملوك وخدامهم والعلماء وأعوانهم". قالها عبدالعزيز ملكا ولم يقلها ثائرا أو باحثا عن حكم، فيما حافظ على ثبات منهجه المحارب للفساد والتعالي والتطرف أبناؤه من بعده ملوكا وخداما للحرمين الشريفين، وصولا إلى حزم الملك سلمان بن عبدالعزيز وعزم ولي عهده المجدد محمد بن سلمان اللذين كسرا شوكة الفساد والتطرف كما لم تكسر من قبل؛ زمن لا نجاة فيه لمن تلطخت يده بمال عام أو دم بريء، فضلا عن أبواب الحلم والطموح المشرعة على تشييد وبناء كل ما هو مستقبلي وفريد.

عبدالعزيز الشاب "قوي البنية، طويل القامة، براق العين"، كما يصفه الكاتب أمين الريحاني. سكن الكويت مع أبيه، صغيرا في السن، كبيرا في الهم والحلم. وبينما كان الشباب من مجايليه آنذاك يحلمون بخوض غمار البحر شرقا، توقا إلى ما تحت زرقته من كنوز، وما وراء أمواجه من ملذات. كان المؤسس يمنّي النفس غربا برمال صفراء قاسية لا تثير في نفس أحد أي اهتمام آنذاك، ولكنها لمن سكنها وخبر أهلها وناسها غاية المنى.

لتصبح هذه الرمال الذهبية ببشرها ومقدراتها مقصدا لا غنى عنه لقادة العالم وصناع القرارين السياسي والاقتصادي حول العالم. ومنارة إشعاع واعتدال لمناهضة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله. ومن المهم اليوم في هذه الذكرى العزيزة أن يعلم الجميع أن الطريق إلى هذه المكانة والثقل الدوليين لم يكن معبدا ولا مفروشا بالورود، بقدر ما كان مدججا بسيوف الأبطال المحاربين من جهة، وبعقول المؤسسين السياسيين من جهة أخرى.

ولم يكن لهذا الجمع من الرجال المؤسسين فرسانا شجعانا ومفكرين سياسيين أن يلتئم لولا رؤية وفراسة المؤسس الأول عبدالعزيز بن عبدالرحمن. الذي شبهه الدكتور فون وايزل النمسوي بعد لقاء خاص بـ"بسمارك" الوحدة الألمانية. ففي حوار أجرته جريدة السياسية المصرية مع مراسل شركة اولشتاين الألمانية الكبرى ونقلته عنها صحيفة أم القرى السعودية بتاريخ 4 مارس 1927. تحدث وايزل لمحرر السياسة المصرية عن لقائه بالملك بعد جولة في جزيرة العرب مثنيا على مصداقيته وشجاعته: " إذا عرفتم أن ابن سعود نجح في تأليف امبراطورية تفوق مساحتها مجموع مساحات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا معا، بعد أن كان زعيما بسيطا، لم يداخلكم الشك في أن هذا الرجل الذي يعمل هذا يحق له أن يسمى نابغة".

وإلى جانب النبوغ القيادي والسياسي الذي شهد به الأعداء قبل الأصدقاء، ورغم التمكين المتصاعد، حكما ومكانة، محليا ودوليا، للملك المهاب لم يزده ذلك إلا تواضعا ولينا وقربا من شعبه. فقد عرف عن المؤسس دمعته القريبة، خشية من الله ورحمة بالضعفاء.

إذ يروي رجل الدولة محمد سرورالصبان حادثة وقف عليها بنفسه أثناء مرافقته الملك عبدالعزيز في إحدى زيارته التفقدية لمدينة الخرج. فبينما الموكب البسيط يسير في طريقه كان الملك يتعمد الإشارة إلى سائقه الوقوف مرة بعد أخرى للتصدق على من يصادف من الفقراء في طريقه. إلى أن لمح رجلا مسنا ضريرا يقوده صبي صغير يسير مبتعدا في الاتجاه المعاكس. فألح على السائق اللحاق به حتى إذا حاذاه أعطاه بعض النقود. فقال الرجل يا عبدالعزيز جزاك الله الجنة وحرم جسدك على النار. فقال المؤسس متأثرا: وما نريد غير هذا! عاملَنا الله بعفوه ورحمته - ودمعت عيناه.

وإذا ما عدت الشهادات الطوعية والعفوية والسياسية في حق هذا الرجل فهي أكثر من أن تحصى. لمواقف سطرها التاريخ على أيدي ثقات تحكي للأجيال عن فرادة هذا الحاكم الملهم لأبنائه وشعبه وللعالم أجمع. دون ترهيب كما يفعل المستبدون الأوصياء على شعوبهم. فقط بصدق النيات وتكاملها بين ملك عظيم وشعب حيّ.