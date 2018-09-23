10.2 مليار ريال صادرات السعودية من صناعات الألمنيوم والنحاس في 2017 .. ارتفعت 15.2 %

بلغت صادرات السعودية من صناعات الألمنيوم والنحاس خلال عام 2017، نحو 10.22 مليار ريال (يعادل 2.72 مليار دولار)، مسجلة زيادة وصلت إلى 1.34 مليار ريال، مقارنة بعام 2016، البالغة 8.87 مليار ريال.

وبحسب رصد لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن نسبة الارتفاع خلال العام الماضي بلغت نحو 15.2 في المائة، مقارنة بـ2016، وذلك نتيجة نمو صادرات صناعات النحاس بشكل كبير، حيث بلغت 36 في المائة.

ويأتي نمو صادرات صناعات الألمنيوم والنحاس مدعوما بزيادة الإنتاج التي بلغت نحو 1.19 مليون طن، خلال العام الماضي مسجلة ارتفاعا 15.5 في المائة، مقارنة بعام 2016، التي بلغ إجمالي الإنتاج فيها بنحو 1.03 مليون طن.

وشكلت صادرات صناعات الألمنيوم والنحاس نحو 63.2 في المائة من إجمالي صادرات الصناعات المعدنية خلال عام 2017، فيما كانت تشكل نحو 62.6 في المائة خلال عام 2016.

وكانت قيمة صادرات صناعات الألمنيوم والنحاس خلال عام 2015 نحو قد بلغت 9.4 مليار ريال وبكمية وصلت إلى نحو 1.03 مليون طن، حيث تشير البيانات المتوفرة أن عام 2017 هو الأعلى في 3 سنوات.

وبلغت صادرات صناعات الألمنيوم خلال العام الماضي نحو 8.08 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.29 مليار ريال للعام السابق له 2016 وبزيادة بلغت 10.7 في المائة، في حين بلغت الكمية المصدرة زيادة بلغت نسبتها 12.2 في المائة عن العام السابق له، حيث بلغت 1.22 مليون طن لعام 2017 مقارنة بنحو 911 ألف طن لعام 2016.

ووصلت قيمة صادرات صناعات النحاس في 2017 نحو 2.14 مليار ريال، وبزيادة بلغت 35.9 في المائة عن عام 2016 البالغة 1.57 مليار ريال، في حين بلغت الكمية المصدرة نحو 169 ألف طن في العام الماضي، مقابل 120 ألف طن لعام 2016 وتمثل الزيادة في الكمية المصدرة نحو 40.8 في المائة.



*وحدة التقارير الاقتصادية