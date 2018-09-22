ولي العهد يتوج الفائزين بالأشوط الختامية لمهرجان الهجن

رعى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم السبت أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن، وذلك بميدان محافظة الطائف للهجن بحضور الأمراء والشيوخ والمعالي ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وفور وصول ولي العهد لميدان الهجن كان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، وعدد من كبار المسؤولين.

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي .

بعد ذلك بدأت الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة كلمة الهيئة العامة للرياضة رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد ، وللوطن وأبنائه بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 .

وقال :"لقد شهد وطننا الغالي - بحمد الله - قفزات متسارعة وتطورا كبيرا تقوده رؤية عملاقة تؤسس لمستقبل مبهر وجيل مبدع ووطن منتج بتوفيق الله وقدرته".

وأعرب سموه باسم الرياضيين عن عظيم الشكر والتقدير والامتنان لسمو ولي العهد على الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة، ويسعد به الرياضيون في مختلف الألعاب، مؤكداً أن رعاية سمو ولي العهد لهذا المهرجان تمثل تجسيدا للعناية والاهتمام اللذين يلمسهما الجميع ويستشعرون معهما حافز العمل لتحقيق أفضل النتائج في جميع المشاركات المحلية والإقليمية وصولاً إلى المحافل الدولية.

ونوه سموه إلى أن مهرجان ولي العهد للهجن شهد بتوفيق الله نجاحاً كبيراً منذ انطلاق فعالياته في الـ 29 من شهر ذي القعدة الماضي، حيث أقيم على أربع مراحل بمشاركة أكثر من 10 آلاف مطية، إلى جانب مشاركة عربية واسعة .

وأوضح أن المهرجان حظي بتوفيق الله بإقبال ومتابعة لفعالياته ومنافساته وبرامجه الثقافية والاجتماعية المصاحبة، مشيرا إلى أن المهرجان صنع فرصة تسويقية واستثمارية متميزة، وهيأ فرص عمل واعدة للشباب السعودي، كما شهد مناشط جانبية ومصاحبة متنوعة، تهدف إلى تأصيل ثقافة الإبل والهجن بصورة خاصة وتعزيزها في ثقافة المجتمع السعودي، وذلك من أهم أهداف وغايات مهرجان ولي العهد للهجن الذي امتد نحو 40 يوما .

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن شكره لكل من عمل وأسهم في إظهار هذه الرياضة الأصيلة التي يعتز بها الجميع بوصفها إرثاً تاريخية عرفت به هذه الأرض المباركة وأبناؤها، موصلاً الشكر للاتحاد السعودي للهجن وللجنة المنظمة.



ثم ألقى الشاعر ضيدان بن قضعان قصيدة شعرية بهذه المناسبة .

بعد ذلك سلم ولي العهد الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى للأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن في جميع فئاتها، كما سلم سموه جوائز المراكز الأولى بالأشواط الأربعة الأخيرة بالمهرجان ، التي جاءت على النحو التالي :

الشوط الأول : لفئة "حيل عام" وجائزته سيف ومبلغ (1.500.000) ريال ، وفازت به الهجن "العنود" لخالد بن فيصل بن شريم .

الشوط الثاني : لفئة زمول عام وجائزته بندق ولي العهد، وخنجر، ومبلغ مليون ريال، وفازت به المطية "سعود" لسعد عبدالهادي المري .

الشوط الثالث : لفئة حيل مفتوح وجائزته سيف، ومبلغ (1.500.000) ريال، وفازت به المطية "الحاكمة" من هجن الرئاسة، لعلي جميل الوهيبي.

الشوط الرابع : لفئة زمول مفتوح، وجائزته بندقية ولي العهد ومبلغ مليون ريال، وهدية "خنجر" مقدمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفازت به هجن الرئاسة لعلي جميل الوهيبي .

بعد ذلك كرم سمو ولي العهد عدداً من الجهات والشركات الراعية والداعمة لفعاليات المهرجان وهي : الراعي البلاتيني شركة النايفات، والراعي الذهبي بيت سمبا، والراعي الفضي البنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض ومجموعة الطيار للسفر والسياحة، وشركة أراسكوا، وشركة مايسترو.

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن عن تبرع ولي العهد بمبلغ عشرة ملايين ريال لميدان الطائف لسباقات الهجن.

ويأتي مهرجان ولي العهد، الأكبر من حيث تعداد الأشواط، إذ حُدّدت أشواطه بـ787 شوطاً، تتضمن: 308 للأشواط التنشيطية الأولى، و20 شوطاً للإنتاج، وشوطين مخصصين لماراثون الهجن، 278 للأشواط التنشيطية الثانية، و173 شوطاً للختامي، وبلغت الجوائز التي رُصدت للمهرجان أكثر من 45 مليون ريال.

وحظي المهرجان بمشاركة عربية كبيرة بتوافد أعداد كبيرة من ملاك ومحبي رياضة الهجن الأصيلة من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى مشاركة ملاك الهجن من مصر، الأردن، السودان، وليبيا.

وانطلقت أولى فعاليات المهرجان في الـ11 من آب (أغسطس) الماضي، حيث يهدف مهرجان ولي العهد للهجن، إلى زيادة مستوى حضور هذه السباقات التراثية الأصيلة على صعيد الأنشطة الرياضية من خلال تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية. ويعد المهرجان الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث وأعداد المطايا المشاركة بما يفوق العشرة آلاف مطية (11.178) حسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية"، مشاركة جُلبت من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج والوطن العربي.

وفي وقت سابق وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين إلى الطائف اليوم . وكان في استقبالهم في مطار الطائف الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان ال نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة وعدد من المسؤولين