فرنسا: "بريكست" لا يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة الشؤون الاوروبية الفرنسية ناتالي لوازو السبت إن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "لا يمكن أن يعني انهيار الاتحاد".

وأضافت في تصريح عبر إذاعة "فرانس إنفو" أن "الدول السبع والعشرين الباقية في الاتحاد الأوروبي متحدة في قولها إنها تريد اتفاقية جيدة مع المملكة المتحدة وعلاقة وثيقة في المستقبل لكن ليس على حساب الاتحاد الأوروبي".

وتابعت أن خروج بريطانيا الذي تقرر عبر استفتاء هو" خيار نحترمه لكن هذا الخيار لا يمكن أن يعني انهيار أو تفكك الاتحاد الأوروبي".

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن بريكست "في طريق مسدود" وإنه "من غير المقبول" ان يرفض زعماء الاتحاد الاوروبي مقترحاتها التي عرضتها خلال القمة غير الرسمية في سالزبورغ في النمسا.

ورد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بالإعراب عن قناعته بأن التوصل إلى حل وسط لا يزال ممكنا.

وقالت لوازو بدورها إنها مقتنعة بإمكانية التوصل إلى حل وسط ، ولكن "لنتخيل أنه لا يوجد اتفاق، ما نقوله هو أننا يجب أن نعد أنفسنا لذلك".

وقالت إن "فكرة ألا يتمكن قطار يوروستار من الوصول إلى محطة شمال باريس أو ألا تتمكن طائرة بريطانية من الهبوط في مطار فرنسي هو ما نريد تجنبه لكن مثل هذه الأمور لا يتم التعامل معها بعفوية وإنما الاستعداد لها".

وأضافت أنه "لا يمكن للمملكة المتحدة التي تغادر الاتحاد الأوروبي أن تحصل على كل مزايا الاتحاد الأوروبي مثلما كانت الحال عندما كانت عضواً فيه، دون الأنظمة والقيود والالتزامات المطلوبة من دولة عضو".