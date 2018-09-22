تأسيس اتحاد دولي للهجن في الرياض وانتخاب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا له

اعتمد رؤساء اتحادات الهجن اليوم خلال اجتماع على هامش مهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف، وبحضور 13 دولة، تأسيس اتحاد دولي للهجن برئاسة المملكة العربية السعودية ومقره العاصمة الرياض، وانتخاب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتزكية رئيسًا له والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للهجن، وتعيين محمد حماد البلوي أمينًا عامًا للاتحاد.

كما أقر الاجتماع تعيين رئيس الاتحاد الآسيوي للهجن نائباً للرئيس، ورئيس الاتحاد الأفريقي للهجن نائبًا للرئيس، ورئيس الاتحاد الأوروبي للهجن نائباً للرئيس، يمثلون أعضاء المكتب التنفيذي.

ويضم الاتحاد عضوية كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وعمان والسودان والأردن ومصر وتشاد والجزائر وتونس وأرتيريا ومنغوليا وفرنسا.

ويأتي هذا القرار تتويجًا للمملكة العربية السعودية بصفتها داعمة لرياضة الهجن ولاتحاداتها، إذ أصبحت على قائمة الرياضات العالمية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "إننا فخورون جدًا بتأسيس هذا الاتحاد ومقره سيكون المملكة العربية السعودية وهذا إن دل فإنما يدل على مكانة المملكة والجهود المبذولة في سباقات الهجن وتوجه قيادتنا الرشيدة في تطوير كل ما فيه خير للمملكة والرياضات بشكل عام، في ظل الدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ".