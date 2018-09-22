الأسهم الأوروبية تحقق أفضل مكاسبها في عقدين



أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة أمس، بدعم من انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية، حيث قادت القطاعات السريعة التأثر بالتجارة مثل التعدين والسيارات، صعود السوق، محققة أفضل سلسلة مكاسب في عقدين.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.4 في المائة، فيما أغلق مؤشر يورو ستوكس 50 على صعود نسبته 0.8 في المائة. وحقق المؤشران مكاسب لعشر جلسات متتالية، وفقا لـ"رويترز".

والمرة السابقة التي حقق فيها مؤشر ستوكس 600 مثل هذا الأداء القوي كانت في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي. لكن بالنسبة للمؤشر يورو ستوكس 50 فإن هذه هي أطول سلسلة مكاسب منذ عام 1997.

وفي أمريكا، بلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الأمريكيان مستويات قياسية مرتفعة عند الافتتاح أمس، بينما زاد مؤشر ناسداك بفعل مكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 69.27 نقطة، أو ما يعادل 0.26 في المائة، عند الفتح إلى 26726.25 نقطة.