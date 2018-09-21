أوبر تجري محادثات للاستحواذ على شركة ديليفرو الأوروبية لتوصيل الأغذية

تجري شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات توصيل الركاب عبر تطبيقات الانترنت محادثات أولية بغرض الاستحواذ على شركة ديليفرو لتوصيل الأغذية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات، حسبما افادت مصادر مطلعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن محاولة أوبر للاستحواذ على شركة ديليفرو ومقرها في لندن والتي تقدر قيمتها بأكثر من ملياري دولار تمثل محاولة رئيسية من أوبر للسيطرة على قطاع توصيل الأغذية في اوروبا.

ورغم أنه لم يتم الاعلان عن قيمة عرض الاستحواذ، إلا أن مصادر مطلعة على خطط ديليفرو في هذا الصدد أكدت أن أي عرض مقدم من أوبر لابد وأن يفوق بشكل كبير التقديرات السابقة لقيمة الشركة.

ورغم أن شركة ديليفرو ليست معروفة في الأسواق الأمريكية، إلا أنها تقدم خدماتها في أكثر من 200 مدينة في أربع قارات حول العالم.

وانخفضت أسهم الشركات المنافسة لديليفرو في مجال نقل الأغذية اليوم الجمعة، حيث تراجع سعر سهم شركة "ديليفري هيرو" بنسبة 2.8 بالمئة في بداية التعاملات في بورصة فرانكفورت، فيما انخفض سهم شركة "جاست إيت بي إل سي" بنسبة 7ر6 بالمئةفي بورصة لندن.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خوسروشاهي قد جعل خدمات توصيل الأغذية على رأس أولويات أوبر قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام المقرر خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وتدرس أوبر ومقرها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية صفقات استحواذ أخرى كذلك.