أسهم أوروبا ترتفع مع انحسار مخاوف الحرب التجارية

ارتفعت الأسهم الأوروبية بقوة عند الافتتاح اليوم الجمعة معززة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي بلغت فيه بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة بفضل انحسار مخاوف الحرب التجارية وصعدت الأسهم الآسيوية.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.7 بالمئة واتجه إلى تحقيق مكاسب للجلسة العاشرة على التوالي، وهو أداء غير معهود منذ عام 1997.

وارتفع المؤشر داكس الألماني المدرجة عليه أسهم بعض أكبر شركات التصدير في القارة 0.7 بالمئة، وتصدرت قطاعات السيارات والتعدين والبنوك قائمة الرابحين في البورصات الأوروبية.

وفي نطاق المؤشر ستوكس 600، سجلت أسهم شركة سميس البريطانية المتخصصة في التكنولوجيا الصناعية أسوأ أداء بانخفاض بلغ تسعة في المئة بعد إعلان أرباح سنوية دون توقعات المحللين.

وخسر سهم جست إيت 5.5 بالمئة بعد تقرير ذكر أن أوبر تجري مباحثات في مراحلها الأولى لشراء ديليفيرو، وهو ما من المحتمل أن يضع أمامها منافسا كبيرا في قطاع خدمات توصيل الطعام.