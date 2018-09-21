صافي ثروات الأسر الأميركية ترتفع إلى 107 تريليون دولار

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تقرير إن الأسر في الولايات المتحدة أضافت حوالي 2.2 تريليون دولار إلى ثروتها في الربع الثاني من هذا العام.

وأضاف التقرير أن إجمالي ثروة الأسر الأميركية بلغ 106.9 تريليون دولار في نهاية يونيو حزيران، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وتعكس هذه الأرقام قوة اقتصاد هبط فيه معدل البطالة إلى 3.9 بالمئة وصعود أسعار الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية.

ووفقا لتقرير مجلس الاحتياطي الاتحادي، فإن اقتراض الأسر ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.9 بالمئة في الفترة من أبريل نيسان إلى نهاية يونيو حزيران انخفاضا من معدل نمو بلغ 3.2 بالمئة في الربع الأول من العام.

وقال البنك المركزي إن قيمة حيازات الأسر من أسهم الشركات زادت بمقدار 800 مليار دولار على مدار الربع الثاني، في حين ارتفعت قيمة العقارات بمقدار 600 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي تكاليف الإقتراض في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الأربعاء القادم لتصل إلى نطاق بين 2 و2.25 بالمئة. وستكون تلك الزيادة الثالثة من نوعها من حيث النسبة المئوية في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.