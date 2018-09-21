نمو الاقتصاد الهولندي بوتيرة تفوق التقديرات المبدئية في الربع الثاني

ذكر مكتب الاحصاء المركزي في هولندا اليوم الجمعة أن الاقتصاد الهولندي حقق نموا بوتيرة تفوق التقديرات المبدئية خلال الربع السنوي المنتهي في يونيو الماضي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة حسب التقديرات السابقة، مقابل 0.6 بالمئة خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري.

ويأتي هذا التحسن مدفوعا بنمو التجارة الأجنبية والاستثمارات واستهلاك الأسر في الداخل.

وعلى أساس سنوي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة معدلة تبلغ 3.1 بالمئة مقابل 2.8 بالمئة في الربع الأول.

وكان التقديرات المبدئية لمكتب الاحصاء الهولندي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 بالمئة فقط خلال الربع الثاني.