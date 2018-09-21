بعد عشرية التيسير الكمي .. ساعة الحساب تقلق السوق

الجولة الصاعدة المذهلة التي تمتعت بها أسعار الأصول منذ انهيار بنك ليمان براذرز تهيمن على النظام المالي، ذلك أن احتمال عودة مثل تلك الجولة هو أمر مقلق حقا.

بعد سنوات عشرية من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، وفي بعض الحالات السلبية، إلى جانب برامج التخفيف الكمي الهائلة، فقد مثل ذلك تجربة كبرى ضمن مخاطر إدارة السياسة النقدية.

أجبرت أسعار الفائدة المنخفضة المستثمرين على السعي للحصول على عوائد أعلى من الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم والسندات الخطرة، وحتى وقت مبكر من هذا العام، كان في المتاح كذلك الحصول على السندات المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة.

سمة أخرى لبقاء عوائد السندات عند مستويات منخفضة هي أنها تعزز قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للشركات، ومن هذا الباب فهي مفيدة لأسعار الأسهم. وهذا يفسر جزئيا جاذبية امتلاك شركات التكنولوجيا سريعة النمو التي تولد تدفقات نقدية هائلة، مثل شركتي أبل وأمازون، التي وصلت في الأسابيع الأخيرة إلى تقييم بقيمة تريليون دولار، على التوالي.

عندما شرعت المصارف المركزية في برامج التيسير الكمي، كانت تهدف إلى إيجاد تأثير للثروة على شكل ارتفاع في أسعار الأسهم وأسعار المساكن، الأمر الذي سيعزز بدوره الاقتصاد الأرحب.

في الأيام الأولى لتطبيق سياسة التيسير الكمي، كان لدى بعض المستثمرين شعور قوي بالخوف من حدوث ارتفاع تضخمي. لا يمكن لمحبي الاستثمار بالذهب سوى أن ينظروا إلى الوراء بحزن إلى ما جرى في عام 2011، عندما دفع شبح التيسير الكمي الذي أطلق العنان للتضخم إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس إلى مستويات تبعث على الدوار، عند سعر بلغ 1900 دولار للأونصة.

حقيقة أن الخوف من التضخم لم يتحقق، السبب هو في أن العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، تقبع بعيدة عن ذروتها في نيسان (أبريل) 2010 البالغة 4 في المائة، كما أن عدم قدرتها على الحفاظ على ارتفاع فوق مستوى 3 في المائة، يواصل دعم الأسهم والسندات الخطرة الأمريكية.

بدلا من توليد ارتفاع مفاجئ في معدل التضخم، تساعد نقطة البيانات في توضيح أن الطفرة في أسعار الأصول هي التي شكلت ملامح العقد بالنسبة للأسواق المالية منذ الأزمة.

روس مولد، مدير الاستثمار في شركة أيه جيه بل AJ Bell، يلاحظ أن صافي القيمة للأسر في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 100 تريليون دولار، وهو الآن أعلى بنسبة 50 في المائة من ذروته الدورية السابقة قبل عقد من الزمن.

في المقابل، أظهر مكتب الإحصاء أن متوسط دخل الأسرة الأمريكية الحقيقي عاد للتو اليوم، إلى مستويات عام 2007.

يتم تعزيز هذا الاختلاف بسبب الطفرة في أسعار الأصول، وكما يذكرنا مولد، فقد واجهت أسواق 2000 و2007 والاقتصاد ساعة حساب عجيبة، بعد أن تفوقت المكاسب في صافي قيمة الأسر على صافي الدخل لبضع سنوات.

يشير دافال جوشي، من شركة بي سي أيه ريسيرتش BCA Research، إلى وجود فارق حاسم بين اليوم والفترات السابقة من ارتفاع أسعار الأصول، حيث يشير إلى أن عام 1990 كان مركزا بشكل كبير على اليابان، وفي عام 2000 قادت التكنولوجيا والاتصالات الطريق، وكان عام 2007 دلالة على الطفرة في القروض العقارية والسندات في الولايات المتحدة.

هذه المرة كان الارتفاع في أسعار الأصول هو أرحب بكثير من قبل، ومع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة تراجع المصارف المركزية عن برامج التسهيل الكمي، فإن الشقوق التي نراها عبر أجزاء من الأسواق الناشئة والأداء المتعثر للأسهم غير الأمريكية، تثير القلق من أن هذه هي البداية لساعة حساب أوسع.

مع ارتفاع أسعار الفائدة لليلة واحدة في الولايات المتحدة إلى 2 في المائة وتقلص الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، تحولت الموسيقى المزاجية للأسواق العالمية منذ آخر ذروة لمؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية في كانون الثاني (يناير) الماضي.

إذا استثنينا الولايات المتحدة من هذا المقياس للشركات الكبيرة والمتوسطة العالمية في البلدان المتقدمة والناشئة، سينخفض هذا المؤشر بنسبة 13 في المائة عن مستواه العالي في بداية العام.

في تناقض حاد، منذ أسابيع سجلت سوق الأسهم الأمريكية أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق، وهو ما يعد دلالة على الأرباح الضخمة التي حققتها الشركات، نتيجة التخفيضات الضريبية من إدارة ترمب.

ومع وصول أحدث بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس إلى مستوى أدنى قليلا من التوقعات، فإن احتمالية ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 3 في المائة تضاءلت بالنسبة إلى الوقت الحاضر.

أحد الأسئلة المهمة تماما للأسواق هو إلى متى سيظل من الممكن التوفيق بين الاقتصاد المزدهر، وعلامات الضغوط التضخمية وبين عائد عشر سنوات أدنى من 3 في المائة.

إذا استمرت سوق العمل الأمريكية في الازدهار، الأمر الذي يعزز المكاسب السريعة في الأجور، فإن عناصر الخوف من التضخم جاهزة الآن.

ما يؤكد ذلك هو أن لايل برينارد، عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أشار هذا الأسبوع إلى وجود مجال للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة على المدى القصير، فوق التقديرات الحالية لأسعار الفائدة على الأجل الطويل، الذي يقل بشكل يسير عن 3 في المائة.

كل ذلك يمثل تحديا ضخما أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حيث السياسة النقدية، في العمل الذي تثير فيه التخفيضات الضريبية القلق في بعض القطاعات من اقتصاد سيتسارع قريبا.

بالنسبة لأسعار الأصول الأمريكية المحلقة في عنان السماء، فإن الخطر الرئيس هو أن حدوث ارتفاع حاد في عائدات السندات طويلة الأجل، عن طريق الخوف من التضخم، من شأنه أن يجعل سوق "وول ستريت" تبدو مثالية على غرار آيكاروس "شخص في الأساطير اليونانية استطاع الطيران بأجنحة من الشمع، وحين حلق عاليا واقترب من الشمس، ذاب الشمع فسقط في البحر ملاقيا حتفه".