10 قطاعات تصعد بالأسهم السعودية للجلسة الـ4.. والقيمة السوقية ترتفع إلى 1.84 تريليون ريـال

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 7768 نقطة رابحة 38 نقطة بنسبة 0.5 في المائة ولتزيد من قيمتها السوقية بنحو 11 مليار ريال لتصل إلى 1.84 تريليون ريال. جاء الارتفاع بدعم عشرة قطاعات بقيادة "المواد الأساسية". تراجع نشاط السوق للجلسة الثالثة على التوالي مع تزايد في عدد القطاعات المتراجعة التي قد تظهر نوعا من ضعف الاتجاه الصاعد الحالي والذي قد يؤثر في مسار الجلسة المقبلة بتزايد الضغوط البيعية خاصة أنها بالقرب من مستويات 7800 نقطة، التي بتجاوزها ستزيد من شهية المخاطرة وتتحول الضغوط البيعية إلى شرائية.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7729 نقطة وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلي نقطة عند 7769 رابحا 0.51 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7706 نقاط فاقدا 0.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7768 نقطة رابحا 38 نقطة بنسبة 0.5 في المائة. تراجعت قيم التداول 13 في المائة بنحو 330 مليون ريال لتصل إلى 2.2 مليار ريال، بمعدل 27 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 13 في المائة بنحو 15 مليون سهم متداول لتصل إلى 103 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 7 في المائة لتصل إلى 82 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "المواد الأساسية" بنسبة 1 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.9 في المائة. وتصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 0.5 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 709 ملايين ريال، يليه "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 613 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 12 في المائة بقيمة 270 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "ميدغلف للتأمين" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 14 ريالا، يليه "حقوق ميدغلف" بنسبة 5 في المائة، حل ثالثا "أسمنت تبوك" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 12.14 ريال. تصدر المتراجعة "الاسماك" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 17 ريالا، يليه "دله الصحية" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 60.70 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 20.24 ريال. وكان الاعلى تداولا "سابك" بقيمة 307 ملايين ريال، يليه "الانماء" بقيمة 266 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 177 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية