«نمو» تفقد 15 نقطة.. وقيم التداول ترتفع 154 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.6 في المائة لتغلق عند 2585 نقطة فاقدة 15 نقطة.

وارتفعت قيم التداول 154 في المائة بنحو مليون ريال لتصل إلى 1.7 مليون ريال، بمعدل 12 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 111 في المائة بنحو 56 ألف ريال لتصل إلى 107 آلاف سهم بمعدل تدوير 0.64 في المائة، فيما ارتفعت الصفقات 552 في المائة بنحو 116 صفقة لتصل إلى 137 صفقة. تراجعت أربعة أسهم مقابل استقرار البقية. وتصدر المتراجعة "العمران" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 14 ريالا، يليه "أبومعطي" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 9.40 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 12.64 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 912 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 502 ألف ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بقيمة 188 ألف ريال.