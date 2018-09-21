مؤسس «علي بابا» يتخلى عن وعده بتأمين مليون وظيفة في أمريكا

تراجع جاك ما، مؤسس مجموعة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية، عن وعده بإيجاد مليون وظيفة في الولايات المتحدة، قائلا إن تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين يجعل ذلك مستحيلا.

وكان جاك ما، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتوفير الوظائف في بداية ولاية ترامب العام الماضي.

وأضاف جاك ما، في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين العالم تمنعه من الوفاء بوعده، ولا سبيل لاستكمال الوعد، مشيرا إلى أن التزامه قائم على "التعاون الودي بين الصين والولايات المتحدة، وفرضية التجارة الثنائية العقلانية والموضوعية".

وأوضح جاك ما، "أن الوضع الحالي قد دمر بالفعل الفرضية الأصلية"، وأضاف أن علي بابا ستواصل العمل لتعزيز علاقات تجارية صحية بين الصين والولايات المتحدة.

وتتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قامت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار، وذلك اعتبارا من 24 أيلول(سبتمبر). ووعدت بكين بالرد على ذلك بفرض رسوم على ماقيمته 60 مليار دولار من الواردات الأمريكية.

وعلق جاك ما "التجارة ليست سلاحا. لا يمكن استخدامها لخوض حرب. على التجارة أن تكون محركا من أجل السلام".

وأعلن الملياردير الصيني (54 عاما) قبل بضعة أيام أنه سيتخلى عن منصبه على رأس "علي بابا" في أيلول(سبتمبر) 2019 على أن يخلفه في منصبه دانيال زانج رئيس مجلس الإدارة الحالي.