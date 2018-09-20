كنوز أثرية ضمن معرض "أزمنة الحركة" في برلين

تعرض بدءا من غد الجمعة أكثر من ألف قطعة أثرية من جميع أنحاء ألمانيا للجمهور، ضمن معرض "أزمنة الحركة" بالعاصمة الألمانية برلين.

وسوف تعرض القطع الأثرية الثمينة ،والتي تشمل الفترة من العصر الحجري حتى القرن العشرين، داخل المعرض المقام في مبنى مارتن جروبيوس حتى السادس من يناير 2019.

وقال ماتياس فيمهوف، مدير متحف برلين لعصور ما قبل التاريخ والتاريخ القديم ،اليوم الخميس إن المعرض لم يصنف وفقا للترتيب الزمني وإنما وفقا للموضوعات الفنية.

وأضاف فيمهوف أن هناك مثلا موضوعات مثل الهجرة والتعبئة ، التجارة والتبادل الثقافي، التجديد والصراع.

ومن بين أهم القطع المعروضة مجسد يرجع تاريخه لخمسة وثلاثين ألف عام يمثل الآلهة فينوس مصنوع من الصخر الأجوف بمنطقة هضاب شفيبيش ألب جنوب ألمانيا، ومجسد لقرص السماء من العصر البرونزي عثر عليه بمدينة نيبرا بولاية سكسونيا أنهالت شرق ألمانيا.

وفي المعرض الضوئي للمتحف، يرى الجمهور حاجز الميناء الروماني المصنوع من شجر البلوط، ويرجع تاريخه لحوالي ألفي عام وعثر عليه خلال عمليات تشييد خط قطار الأنفاق في مدينة كولونيا.