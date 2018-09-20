الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 106 مليارات دولار الأسبوع المقبل

واشنطن 20 أيلول/سبتمبر (د ب أ) - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 106 مليارات دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات مدتها عامين بقيمة 37 مليار دولار يوم الاثنين المقبل، وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 38 مليار دولار يوم الثلاثاء المقبل، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 31 مليار دولار يوم الخميس المقبل.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد باعت في وقت سابق من الشهر الحالي كمية السندات طويلة الأجل بقيمة إجمالية 73 مليار دولار.

شمل الطرح السابق سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 35 مليار دولار وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 23 مليار دولار وسندات مدتها 30 عاما بقيمة 15 مليار دولار.

(د ب أ) أم/ ع خ 2018/9/20