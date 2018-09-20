تغيير موعد ومكان مباراة الفيصلي والرائد بالدوري

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير موعد مباراة الفيصلي والرائد، المقررة في المرحلة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر المقبل.
وأعلن الاتحاد السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" تقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة، ونقل اللقاء من مدينة الملك عبدالله في بريدة، إلى المجمعة الرياضية.
وأوضح اتحاد كرة القدم أن سبب تغيير موعد ومكان المباراة، يرجع للالتزام بأعمال الزراعة الشتوية.
واستهل الفيصلي مشواره في الموسم بالتعادل مع الباطن 2 / 2 ثم خسر أمام النصر 1 / 2 في الجولة الثانية من الدوري.
في المقابل ، تعادل الرائد في الجولة الأولى مع مضيفه الاتفاق 1 / 1 ، ثم خسر على ملعبه أمام الهلال 1 / 3 .
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