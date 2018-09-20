يوفنتوس يعلن غياب خضيرة عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة

أعلن ناي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، غياب لاعب خط وسطه سامي خضيرة عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام بلنسية الإسباني أمس الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وأوضح النادي حامل لقب الدوري الإيطالي أن لاعبه الألماني، البالغ من العمر 31 عاما ،تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر خلال مباراة أمس التي انتهت بفوز يوفنتوس 2 / صفر على ملعب الفريق الإسباني.
ولم يعلن يوفنتوس عن مدة الفترة المتوقعة لغياب خضيرة عن الملاعب.
كذلك شهدت مباراة أمس خروج البرازيلي دوجلاس كوستا بعد نحو 20 دقيقة من مشاركته من مقعد البدلاء في الشوط الثاني ، بسبب إصابة عضلية ، وأعلن يوفنتوس أنه سيجرى تقييم حالته غدا الجمعة.
وتجدر الإشارة إلى أن كوستا يخضع للإيقاف أربع مباريات في الدوري الإيطالي ،بسبب توجيه ضربة بمرفقه والبصق على فيدريكو دي فرانشيسكو خلال المباراة التي فاز فيها يوفنتوس على ساسولو 2 / 1 يوم الأحد الماضي.
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