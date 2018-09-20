العيسى لـ"الاقتصادية": 460 مليون تكلفة طباعة المناهج سنوياً.. وسنقلل التكلفة بـ"التقنية"

قال لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، أن تكلفة طباعة الكتب الدراسية نحو 460 مليون ريال سنويا، كاشفاً عن توجه الوزارة إلى استخدامه التقنيات عوضاً عن المناهج المطبوعة مستقبلاً. وأوضح العيسى على هامش تدشينه معرض" تطوير الكتاب المدرسي" الذي تقيمه شركة تطوير للخدمات التعليمية في مقر وزارة التعليم في الرياض اليوم، أن إيقاف طباعة كتب النشاط لهذا العام، أسهم في خفض تكاليف الطباعة. وشدد أن المناهج خالية من جميع الأفكار الهدامة وأصحابها كالاخوان المسلمون وغيرهم، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى جعل المنهج الدراسي عامل جاذب للطلاب والطالبات. وأضاف: " أن المنهج ليس مرحلة تتوقف عند حد معين بل تتطلب العناية بكل العناصر المرتبطة به من ناحية المحتوى التعليمي بحسب المواد والتخصصات التي تدرس، والقدرة على التأثير ووصولها للطالب وسهولة استيعاب المعلومات والمعارف في هذا المنهج، والتقويم والتحصيل الدراسي، وجميعها عناصر أساسية في المنهج"، لافتاً إلى أن الكتاب المدرسي أحد العناصر التي تشكل العلاقة بين الطالب والمادة الدراسية والمعلم. من جانبه قال الدكتور محمد الزغيبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية ، :"أن الأبرز في الكتب المدرسية هذا العام هو دمج التقنية في 160 ألف صفحة من صفحات الكتب وهو الأمر الذي سيمكن الطلاب والطالبات ومعلميهم على حد سواء من الإفادة من المحتوى الإثرائي التفاعلي عن طريق خيارات متاحة لتقنية الباركورد QR, والتي تضمن سرعة الوصول إلى البوابات الإلكترونية التعليمية، وكذلك تقنية الواقع المعزز بواقع 100 تجربة تفاعلية في مواد العلوم بما يساهم في تطوير التعليم وليستفيد منها المعلم والطالب عبر دمج التقنية بالتعليم، وتطور أساليب العملية التعليمية، وإضافة نصوص الاستماع الصوتية وتضمين الإنتاج الأدبي السعودي، وإضافة عدد من إسهامات العلماء الشرعيين وعلماء التخصصات العلمية، والفنانين التشكيلين السعوديين" . وأضاف الزغيبي " ضمت الكتب ما يصل إلى 4500 رسمة وصورة جديدة تخدم عمليات التعليم والتعلم، ليبلغ ما تم تعديله 57 ألف تعديلاً على 700 كتاب مدرسي من خلال 120 ألف عملية مراجعة، كما تم تحليل رؤية المملكة 2030م لتتم إضافة أكثر من 300 معلومة يجب أن يعرفها الطلاب بالدروس المرتبطة بها وبمضامينها، وحملت الكتب المشاريع الاستراتيجية كمشروع نيوم والبحر الأحمر وغيرها من المشاريع الوطنية الحديثة"