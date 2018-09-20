فعاليات متنوعة تنظمها الهيئة العامة للرياضة احتفالا باليوم الوطني الـ 88

تستعد الهيئة العامة للرياضة للاحتفال باليوم الوطني الـ 88 من خلال إقامة العديد من الفعاليات والبرامج الرياضية التي تهدف إلى إشراك كافة فئات وأطياف المجتمع في هذه المناسبة الغالية للتعبير عن انتمائهم إلى وطنهم الغالي وتماشيا مع تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق الأهداف رؤية السعودية 2030. وتتنوع فعاليات الهيئة العامة للرياضة ما بين أنشطة رياضية ترفيهية متنوعة مناسبة لجميع شرائح المجتمع مثل رياضة البولنج للأطفال ورياضة كرة الريشة للعوائل والجولف لكبار السن إضافة إلى مسيرات رياضية والعديد من العروض الشيقة والحماسية التي يقدمها عدد من الشباب السعوديين المحترفين في هذا المجال وكذلك مشاركة الاتحادات الأولمبية والمجموعات الرياضية في برامج وأنشطة رياضية متنوعة إضافة إلى أركان تعريفية عنها تتيح الفرصة للجمهور للتعرف على الاتحادات الأولمبية والمجموعات الرياضية.

ومن أبرز الفعاليات فعالية جولة الوطن التي تهدف الهيئة العامة للرياضة منها إلى الاحتفال مع جمهور دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باليوم الوطني وذلك عقب توجيه رئيس مجلس الإدارة تركي آل الشيخ بتسمية الجولة الثالثة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين باسم "جولة الوطن" حيث سيتم توزيع الأعلام وشعارات على الجمهور وعرض فيديوهات وطنية على شاشات الملاعب وإضاءة منشئات الهيئة العامة للرياضة باللون الأخضر ونشر فيديوهات وطنية عبر حسابات الأندية وتوحيد نشرها تفاعلا مع اليوم الوطني. ويوم النشاط الوطني وهي فعالية عائلية تقام على منشئات الهيئة العامة للرياضة بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية وتتضمن العديد من الأنشطة والعروض الرياضية في عدد من مدن المملكة ومنها تبوك في مدينة الملك خالد الرياضية وعرعر في مدينة الأمير عبدالله بن مساعد الرياضية وجازان في مدينة الملك فيصل الرياضية وحائل في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية والباحة في مدينة الملك سعود الرياضية وأبها في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية والطائف في مدينة الملك فهد الرياضية.

وفعالية دام عزك يا وطن وهي فعالية تقودها المجموعات الرياضية المسجلة لدى الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية من الدراجين والمشاة في 3 مناطق في المملكة وهي الرياض في حديقة الملك عبدالله بالملز وجدة تبدأ من مسجد الرحمة بـ كورنيش جدة والدمام في شاطئ الدمام وتهدف رسالتها بأن يكون العام عام حركة وصحة عبر رياضتي المشي والدراجات الهوائية. وفعالية الدراجات النارية وهي مسيرة وطنية للدراجات النارية بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وستكون في 3 مدن الرياض في الدرعية وجدة في مدينة الملك عبدالله الرياضية والدمام في شاطئ الدمام وتجمع هذه الفعالية محبي الدراجات النارية التي ستظهر للجماهير بأشكال مختلف تتزين بالأعلام الخضراء وهي تجوب الشوارع المحددة في الفعالية.

وبطولة أوفرواتش السعودية الإقليمية وهي بطولة ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية وهي بطولة إقليمية والأولى من نوعها بهذا الحجم في السعودية ويشارك فيها 46 لاعبا من 9 دول للمنافسة عبر الشبكة "أون لاين" في اليوم الوطني الـ 88 وتتمتع اللعبة بجماهيرية عالية وتعد من أهم الألعاب الإلكترونية عالميا بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بإقامة فعاليات مصاحبة تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية المناسبة لجميع شرائح المجتمع بالتعاون مع الاتحادات الأولمبية والمجموعات الرياضية وكذلك مجموعة من العروض الرياضية التي ستقام في مدينة الرياض بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي "الصالات الخضراء".

وتنظم مسابقات الرياضات الإلكترونية والذهنية المصاحبة لبطولة أوفرواتش مسابقات الرياضة الإلكترونية (فيفا) وتحديات البلوت وعروض الواقع الافتراضي ومنافسات استعراضية من قبل اللاعبين الأبطال ولقاء مطوري الألعاب السعوديين وستقام في مدينة الرياض بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي "الصالات الخضراء". وقافلة الهجانة وهي قافلة منظمة من الاتحاد السعودي للهجن تعقب مهرجان ولي العهد للهجن وتقام في مدينة الرياض بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي "الصالات الخضراء" وسيتاح للحضور التصوير ورصد المسيرة التي ستسير داخل المجمع الأولمبي بالرياض قرب الفعاليات المصاحبة.

ومسابقات الرياضات اللاسلكية وهي فعالية ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد تتضمن مسابقات للسيارات والطائرات اللاسلكية ورياضات بتقنية (السيموليتر) وستقام في مدينة الرياض بمطار بنبان يوم الأحد المقبل وتبدأ في تمام الساعة الـ 2 ظهرا وتستمر حتى الثامنة مساء. يذكر أنه سيتم تدشين طائرة الهيئة العامة للرياضة اللاسلكية في هذا الفعالية. كما تشارك الهيئة العامة للرياضة بحملة تشمل كل مناطق ‏المملكة باسم "قدها 88" التي تنطلق لممارسة الرياضة وتكون المشاركة فيها عن طريق القيام بأي نشاط ‏رياضي لمدة 88 ثانية أو 88 مرة ونشره على هاشتاق #قدها88 في الشبكات الاجتماعية المختلفة وتأتي هذه الحملة المتزامنة مع اليوم الوطني 88 لتكون وسيلة إضافية للتشجيع نحو ممارسة النشاط الرياضي ومشاركة الآخرين وخوض تحديات بين الأصدقاء.